Por el puente de la calle Tello, el transporte urbano adecúa sus trayectos

La empresa Transporte Jacobsen confirmó una modificación en los trayectos urbanos que realizan las Líneas 2 y 3 en Esquel. El cambio comenzó a aplicarse a partir de hoy, lunes 14 de septiembre, y afecta de manera puntual al trazado que utilizan las unidades para ingresar al barrio Mutrapa.

La medida responde al cumplimiento de la Resolución N.º 897/2024, la cual establece la prohibición del paso de tránsito pesado sobre el puente ubicado en la calle Gobernador Tello. Con el fin de adecuar la circulación a la normativa vigente, la empresa de transporte reorganizó la traza de los colectivos en ese sector de la ciudad.

A partir del nuevo esquema fijado por la firma, los colectivos de ambas líneas realizarán el ingreso al barrio Mutrapa utilizando el puente situado sobre la calle Magallanes. Desde la empresa indicaron que las modificaciones buscan garantizar el servicio respetando las restricciones operativas informadas para la infraestructura vial.