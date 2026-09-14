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Por Redacción Red43

La Orquesta del barrio INTA se presentará en el Teatro Colón

La agrupación, que celebra 25 años de trayectoria y reúne a más de 60 músicos de entre 5 y 20 años, se prepara para representar a Chubut en uno de los escenarios más importantes del país.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompañó este domingo el último ensayo de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew, antes de su presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires.

 

La actividad se desarrolló en la Plaza Independencia y contó también con la presencia de la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa, y del intendente Gerardo Merino. Allí, los músicos compartieron una de sus últimas presentaciones en la ciudad antes de viajar a Buenos Aires para tocar en uno de los principales escenarios del país.

 

“Es un orgullo enorme ver que esta orquesta, con todo lo que simboliza para la comunidad, llegue al Teatro Colón y que podamos mostrarle a toda la Argentina cómo se pueden formar mejores personas, con esfuerzo, vocación de servicio y todo lo que hay detrás, que son las historias de cada uno de sus integrantes”, destacó Torres.

 

En ese sentido, el mandatario puso en valor el rol de la música y la cultura como herramientas de formación e integración, y destacó el trabajo sostenido durante un cuarto de siglo por docentes, familias y músicos. “Tenemos algo maravilloso y queremos que se conozca: la historia de los profesores que comenzaron en la orquesta, que hoy enseñan y siguen formando mejores personas, que es lo más importante”, expresó.

 

Asimismo, Torres remarcó la importancia de acompañar proyectos culturales que abren oportunidades para niños y jóvenes. “La orquesta es un orgullo para Chubut y queremos que llegue al lugar donde tocan las mejores del mundo en nuestro país, que es el Teatro Colón”, sostuvo.

 

25 años formando músicos

 

La Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA celebra este año su 25° aniversario y está integrada por más de 60 músicos de entre 5 y 20 años, que realizan semanalmente sus ensayos en la Escuela N° 207 de Trelew.

 

A lo largo de su trayectoria, la agrupación se consolidó como un verdadero semillero de músicos. Algunos de sus integrantes continuaron sus estudios en el Instituto N° 805; otros conformaron sus propios grupos y también surgieron profesionales, licenciados y directores que más tarde pasaron a conducir orquestas de Trelew y localidades cercanas.

 

La propuesta permite que niños y jóvenes se inicien desde temprana edad en la formación musical y lleven gratuitamente los instrumentos a sus hogares. Además del aprendizaje artístico, el espacio promueve valores como el trabajo en equipo, el respeto, la escucha y la disciplina.

 

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