Salud Ambiental: se realizaron tareas para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad del agua

Como parte de las acciones que promueve el Gobierno del Chubut para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema sanitario público, la Secretaría de Salud destacó que el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental realizó el mantenimiento de un equipo esencial para el análisis de aguas y alimentos.

Se trata de un cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC), que fue revisado y analizado por la empresa “D’Amico Sistemas” de Buenos Aires, cuyos referentes además realizaron una capacitación a los técnicos del Laboratorio.

Aplicaciones principales

El cromatógrafo es un instrumento analítico de laboratorio con capacidad de separar, identificar y cuantificar con precisión componentes químicos orgánicos de una mezcla.

Entre sus aplicaciones principales, se encuentra la posibilidad de detección de la toxina amnésica de moluscos y otras toxinas marinas, lo cual es clave para, por ejemplo, controlar el fenómeno de la marea roja; la medición del contenido de conservantes, nutrientes y aditivos en productos como dulces y pastas (control de alimentos); y la identificación de plaguicidas y contaminantes orgánicos en el agua, el suelo y los cultivos (cuidado del medio ambiente y la agricultura).

La tarea llevada a cabo por la empresa fue solicitada por la Secretaría de Salud provincial, a través de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud), para cumplir con las normativas y efectuar el mantenimiento que es requerido cada 5 años, lo cual es clave para continuar garantizando la seguridad alimentaria y la calidad del agua, así como la protección de la salud pública.

Cabe destacar, a su vez, que el mantenimiento adecuado de un cromatógrafo líquido de alta presión y el cumplimiento de las normativas garantizan la precisión analítica y la vida útil del equipo.

Laboratorio Provincial de Salud Ambiental

Ante cualquier consulta, se recuerda a la comunidad que el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental, que forma parte de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud), está ubicado en la calle Berwyn N° 226 de Trelew, y funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

R.G