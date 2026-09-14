Así están las conexiones entre Esquel, Trevelin y la región

El parte oficial confirma que los trayectos que conectan a Esquel con El Bolsón a través de la Ruta Nacional 40, así como los desvíos hacia Cholila y El Maitén por las Rutas Provinciales 71 y 12, se encuentran habilitados. No obstante, las autoridades remarcaron la necesidad de circular con atención constante ante la presencia de deformaciones sobre el asfalto, sectores con baches, barro en las banquinas y la continua presencia de equipos viales abocados a tareas de mantenimiento operativo.

En el tramo interurbano entre Esquel y Trevelin por la Ruta Nacional 259, la calzada presenta sectores con riego preventivo de sal y humedad, por lo que se recomienda desplazarse con precaución. Desde el Pueblo del Molino, los accesos hacia el Paso Internacional Futaleufú continúan transitables, aunque con áreas de ripio inestable y maquinaria trabajando sobre el trazado, mientras que la conexión por la Ruta Provincial 17 rumbo a Corcovado exige extremar los cuidados por sectores irregulares y formación de barro tras las inclemencias climáticas.

Por su parte, el camino de acceso que conecta Esquel con la zona rural de Alto Río Percy permanece habilitado con precaución, solicitando a los automovilistas reducir la velocidad en las zonas más angostas y transitar atentos al estado del firme. Desde los organismos de vialidad recordaron la obligatoriedad de circular con las luces bajas encendidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y portar cadenas en los vehículos para cualquier eventualidad en la zona alta de la cordillera.