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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

ANMAT prohibió la venta y distribución de un desinfectante y de un raticida en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica tomó medidas de control sobre productos de uso doméstico tras detectar irregularidades sanitarias y de comercialización. 
Por Redacción Red43

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En el primer caso, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de determinadas unidades del producto identificado como "CLEAN ON. Desinfectante de superficie". La decisión quedó oficializada mediante la Disposición 5730/2026 en el Boletín Oficial, tras constatarse que los envases investigados carecían de número de lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y dosis de uso. Asimismo, la firma responsable, Nolor S.R.L., presentaba una inhibición para elaborar y fraccionar productos domisanitarios.

 

 

 

Por otra parte, la autoridad sanitaria dispuso mediante la Disposición 5707/2026 la prohibición de elaboración, comercialización, distribución y publicidad del raticida marca "SUPERCygonazo". La investigación determinó que el rodenticida se comercializaba en comercios y plataformas digitales con datos de registro vencidos, sin contar con la habilitación correspondiente. Al no poder garantizarse las condiciones de manufactura, calidad ni seguridad, el organismo recomendó a la población no adquirir ni utilizar ninguno de los productos señalados.

 

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