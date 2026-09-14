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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Vuelve el espacio literario de UPAMI en Esquel

La propuesta encuentra semanalmente la palabra con la escritura de personas mayores en el área de extensión de la UNPSJB.
Por Redacción Red43

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Cada cuatrimestre, el área de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco propone espacios de encuentro para personas mayores desde UPAMI. Destinado a afiliados a la obra social y a adultos en general, uno de los talleres más requeridos año tras año es el destinado a quienes encuentran en la palabra escrita y hablada un área de desarrollo y expresión.

 

El taller literario vuelve este miércoles 16 de septiembre, en una propuesta cuatrimestral que se desarrolla cada miércoles a las 16 horas.

 

Con especial énfasis en el cuento y las historias locales, el encuentro es dictado por Sebastián Lino, comunicador y músico esquelense que se encarga de poner en valor y orientar las ideas de los asistentes, tengan o no experiencia en la escritura creativa y literaria.

 

"Cada semana se comparten consignas que se desarrollan en casa y se comparten en clase, para nutrirse mutuamente y alimentar entre los asistentes el gusto por las palabras y las historias", explicó Lino.

 

Para asistir, la inscripción se realiza en la página de la universidad o acercándose directamente al espacio de calle Sarmiento 849.

 

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