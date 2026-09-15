Parapente, futsal y un Mundial de XK Race: Esquel prepara una agenda deportiva internacional

Esquel se prepara para una agenda de competencias deportivas internacionales que se extenderá durante octubre y noviembre. El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó el crecimiento del turismo deportivo y el impacto que generan estos eventos en la ciudad y la región.

“Bueno, la verdad que con eso estamos muy contentos porque estamos trabajando muy fuertemente con el turismo deportivo, con todas las personas que están llegando a nuestra ciudad. Hemos dejado de solo tener eventos regionales y provinciales y pasar, en este caso, a eventos internacionales en nuestra ciudad, que es algo único.”

Parapente internacional en la Laguna Willimanco

El 3 y 4 de octubre se desarrollará en la Laguna Willimanco un evento internacional de parapente de precisión, con entrada libre y gratuita. La competencia contará con deportistas de distintos países y será el cierre de los Juegos de Montaña.

“Ya el 4 de octubre vamos a cerrar los Juegos de Montaña con un evento internacional de parapente, que puntúa internacionalmente, ya hay inscritos de otros países, así que la verdad que con la Asociación de Vuelo Libre, Nicolás Hello, con todo su grupo, vienen trabajando muy bien en este evento.”

Maciel invitó a los vecinos a acercarse a la competencia y destacó el nivel de los participantes que llegarán a la ciudad.

“El 3 y 4 de octubre, en la Laguna Wilmanco, invitamos a todos los vecinos que se quieran acercar ahí, con la entrada libre y gratuita, para poder ver el mejor parapente de precisión del país y de toda Sudamérica, que van a estar presentes ahí.”

Un Panamericano de futsal en Esquel

La agenda continuará el 14 de octubre con un Panamericano de fútbol de salón organizado por la Asociación de Futsal de Esquel. El certamen contará con representantes de distintos países de Sudamérica.

“Después, el 14 de octubre, la Asociación de Futsal de Esquel, con Marcelo Millamán a la cabeza, va a realizar un Panamericano en nuestra ciudad, del fútbol de salón, donde van a estar presentes equipos de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Uruguay.”

El subsecretario también destacó la presencia de un representante local en la competencia y anticipó el acompañamiento de la comunidad.

“La verdad que muy contentos con eso, y nuestro representante de acá de Esquel, que vamos a estar todos alentando seguramente para que estén lo más alto de este podio panamericano, que la verdad que es increíble el evento que hemos logrado gestionar para llegar a nuestra ciudad.”

El Mundial XK Race llegará en noviembre

El 22 de noviembre será el turno del Mundial de Pruebas Combinadas del XK Race, una competencia que tendrá largada y llegada en Esquel y recorrerá distintos puntos de la región.

El circuito pasará por sectores de Laguna La Zeta, el Parque Nacional, Trevelin y zonas cercanas a Cholila, además de otros puntos de la región. El recorrido exacto se mantiene en reserva hasta poco antes de la competencia.

“Pero la verdad que va a recorrer distintos lugares, como Laguna La Zeta, el Parque Nacional, la localidad vecina de Trevelin, va a pasar por cercanías de la ciudad de Cholila, y después todo lo que tiene que ver con el Baguilt, el Nahuelpan acá, la verdad que no podemos decir mucho del circuito porque eso es secreto para todos los atletas, todos van con una brújula, el mapa no lo saben hasta un día antes, previo a la carrera.”

Récord de inscripciones y presencia internacional

Maciel resaltó además la participación internacional que tendrá la competencia, con equipos provenientes de diferentes países.

“Locales, en esto es todo lo contrario a todos los eventos, porque locales son hasta ahora poco, los equipos locales son equipos todos de afuera, de Canadá, de Holanda, de Brasil, de Uruguay, son 29 países ya creo que están anotados, es récord de inscripciones.”

El funcionario consideró que las características de la Patagonia son uno de los principales atractivos para los atletas que llegan desde distintos lugares del mundo.

“La verdad que atrae mucho venir a correr a la Patagonia, por todos los desafíos que conlleva acá la zona, sabemos que en noviembre nos puede tocar cualquier clima dentro de la geografía de nuestra ciudad y la región, así que la verdad que eso es lo que atrae a muchos deportistas de todo el mundo.”

Finalmente, Maciel remarcó el impacto turístico que puede generar la llegada de estos eventos y la posibilidad de mostrar los atractivos de Esquel y la región.

“Y todo eso se va a replicar en cada uno de sus países, mostrando los atractivos y lo lindo que tenemos para que nos visiten diferentes personas a lo largo de todo el año en nuestra ciudad.”

AMD