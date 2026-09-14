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Por Redacción Red43

La rotura de un caño afecta el suministro de agua en algunas zonas de Esquel

El problema se conoció en la tarde de hoy. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa , 16 de Octubre informa a la comunidad que hoy se realizó un corte de agua de urgencia.

 

Tal medida responder a la rotura imprevista de red debido a trabajos particulares de un usuario sobre la zona afectada.

 

 

Los arreglos se realizarán el día de mañana martes 15 de septiembre.

 

 

El horario estimado del corte es de 8.30 a 10.30 horas.

 

 

Zonas afectadas: Roggero desde Av. Perón hasta Brown. A.P. Justo entre Alsina y Roggero.

 

 

Los usuarios que cuenten con tanque de reserva obligatorio por ordenanza municipal no se verán afectados por el corte.

 

SL

 

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