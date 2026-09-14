La rotura de un caño afecta el suministro de agua en algunas zonas de Esquel

La Cooperativa , 16 de Octubre informa a la comunidad que hoy se realizó un corte de agua de urgencia.

Tal medida responder a la rotura imprevista de red debido a trabajos particulares de un usuario sobre la zona afectada.

Los arreglos se realizarán el día de mañana martes 15 de septiembre.

El horario estimado del corte es de 8.30 a 10.30 horas.

Zonas afectadas: Roggero desde Av. Perón hasta Brown. A.P. Justo entre Alsina y Roggero.

Los usuarios que cuenten con tanque de reserva obligatorio por ordenanza municipal no se verán afectados por el corte.

SL