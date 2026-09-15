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Por Redacción Red43

Control del estrés: dictarán un taller gratuito durante tres días en Esquel

Una propuesta abierta a la comunidad buscará brindar herramientas prácticas para gestionar las tensiones de la rutina. La actividad se desarrollará durante tres jornadas con entrada libre y gratuita. 
Por Redacción Red43

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Con el propósito de sumar hábitos saludables e incorporar recursos prácticos que mejoren la calidad de vida, se dictará en Esquel un curso enfocado en el control del estrés. La iniciativa está pensada para ofrecer alternativas concretas que permitan comprender de mejor manera las emociones y enfrentar las exigencias cotidianas con mayor tranquilidad y bienestar.

 

 

 

La propuesta se llevará a cabo a lo largo de tres encuentros consecutivos, programados del 16 al 18 de septiembre. Cada una de las jornadas comenzará puntualmente a las 20:00 horas y la sede elegida para el desarrollo del taller será el espacio ubicado en la calle Roca 560.

 

La actividad es organizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y está dirigida a toda la comunidad interesada. La participación es con entrada completamente libre y gratuita, sin necesidad de abonos previos para acceder a los recursos de autocuidado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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