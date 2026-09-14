¿Reconocés el lugar? El Archivo Histórico de Esquel necesita ayuda para identificar un paisaje de otra época

El Archivo Histórico Municipal de Esquel vuelve a recurrir a la comunidad para intentar identificar el lugar que aparece en una serie de antiguas fotografías que forman parte de su acervo.

Se trata de una colección de negativos de vidrio de las décadas de 1940, 1950 y 1960, que conserva distintas imágenes de la época y que todavía presenta algunas fotografías cuyos lugares no pudieron ser reconocidos.

En esta oportunidad, el Archivo compartió dos fotografías a través de su cuenta de Facebook y pidió la colaboración de quienes puedan reconocer los paisajes que aparecen en ellas.

La búsqueda comenzó tiempo atrás con una primera imagen en la que aparece un coro cantando. En ese momento, tampoco se había podido determinar dónde había sido tomada, pero posteriormente lograron encontrar una segunda fotografía relacionada con la investigación.

Ahora el desafío está puesto en identificar el paisaje de estas imágenes y reconstruir así parte de la historia que permanece detrás de estos antiguos registros fotográficos.

Desde el Archivo invitaron especialmente a los vecinos de mayor edad, aquellos que puedan reconocer paisajes de Esquel y sus alrededores de hace varias décadas, a mirar las fotografías y aportar algún recuerdo o dato que permita identificar el lugar.

AMD