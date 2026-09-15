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Por Redacción Red43

El costo de vida en la Patagonia acumula casi un 20% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor en la Patagonia marcó un 1,8% en agosto y acumula un 19,6% en el año. Los rubros de servicios, educación y alquileres continúan con subas por encima del promedio.
Por Redacción Red43

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió los datos correspondientes al Índice de Precios al Consumidor del mes de agosto, donde la región patagónica registró una suba general del 1,8%. De esta manera, el indicador regional se ubicó una décima por encima de la media nacional, que cerró en 1,7%. Con este resultado, la Patagonia acumula un incremento del 19,6% en los primeros ocho meses del año.

 

El relevamiento expone la dinámica de precios en la zona austral, donde durante el octavo mes del año el sector de la educación encabezó las subas con un incremento del 3,4%. Le siguió el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un avance del 2,2% mensual en la región.

 

A nivel general, el comportamiento del mes volvió a reflejar diferencias entre la evolución de bienes y servicios. Mientras que los bienes aumentaron un 1,4% a nivel nacional, los servicios treparon un 2,0%, sosteniendo la presión sobre los gastos fijos del hogar como alquileres, educación y prestaciones básicas.

 

Por otro lado, la división de prendas de vestir y calzado registró una retracción mensual que amortiguó de forma parcial la variación general del índice. En la región patagónica, el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 1,3% mensual, mostrando una moderación respecto de períodos anteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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