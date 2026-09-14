Atención Comarca Andina: habrá un apagón general

14 de Septiembre de 2026
comarca-andina |
Desde la Dirección General de Servicios Públicos emitieron un importante comunicado ésta noche.
Se le informa a los usuarios que, el día miércoles 16 de septiembre, se realizará un corte de servicio eléctrico.
Dicho corte será de 13:00 a 17:00 horas por trabajos a realizarse en la E.T. El Coihue.
La intervención afectará a toda la zona Andina (Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo).
Informa el Gobierno de Chubut desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación.
SL
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?