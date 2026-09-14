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Por Redacción Red43

Atención Comarca Andina: habrá un apagón general

La intervención afectará a toda la zona Andina (Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo).
Por Redacción Red43

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Desde la Dirección General de Servicios Públicos emitieron un importante comunicado ésta noche.

 

Se le informa a los usuarios que, el día miércoles 16 de septiembre, se realizará un corte de servicio eléctrico.

 

Dicho corte será de 13:00 a 17:00 horas  por trabajos a realizarse en la E.T. El Coihue.

 

La intervención afectará a toda la zona Andina (Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo).

 

Informa el Gobierno de Chubut desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación.

 

SL

 

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