Atención Comarca Andina: habrá un apagón general

Desde la Dirección General de Servicios Públicos emitieron un importante comunicado ésta noche.

Se le informa a los usuarios que, el día miércoles 16 de septiembre, se realizará un corte de servicio eléctrico.

Dicho corte será de 13:00 a 17:00 horas por trabajos a realizarse en la E.T. El Coihue.

La intervención afectará a toda la zona Andina (Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo).

Informa el Gobierno de Chubut desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación.

SL