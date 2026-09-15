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Por Redacción Red43

Allanaron la casa de L-Gante: qué encontraron durante los operativos

Los procedimientos forman parte de una causa por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio.
Por Redacción Red43

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El cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, quedó formalmente imputado en una investigación por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio, a raíz de una denuncia presentada por una joven de 23 años.

 

En el marco de la causa, durante la noche del lunes se llevaron adelante tres allanamientos en propiedades vinculadas al músico y a personas de su entorno. Dos de los procedimientos tuvieron lugar dentro del country Terravista y otro se realizó en un domicilio particular de General Rodríguez.

 

Durante los operativos, los investigadores secuestraron una BMW X5 y tres teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación. El vehículo tendría relación con uno de los episodios denunciados y los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para el expediente.

 

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la DDI Moreno-General Rodríguez, junto con personal de la Policía Departamental de Seguridad, bajo la intervención de la UFI N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 2 del mismo departamento judicial.

 

Además de Valenzuela, de 26 años, fue notificado de la formación de la causa otro hombre identificado como E. J. A. C., también de 26 años. Ambos quedaron vinculados a una investigación que contempla amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio.

 

La causa comenzó a partir de la denuncia de una vecina que aseguró haber sido intimidada para abandonar un inmueble. De acuerdo con la investigación, primero habría recibido amenazas por parte de un hombre relacionado con el entorno del cantante y posteriormente se habría producido un episodio en el domicilio, donde un grupo de personas habría ingresado al lugar y exhibido armas de fuego.

 

Los investigadores avanzaron en la identificación de los involucrados mediante el análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia territorial. Con esa información pudieron establecer los vehículos utilizados y las propiedades relacionadas con la investigación.

 

Ahora, la fiscalía espera los resultados de los elementos secuestrados para definir las próximas medidas dentro del expediente.

 

Valenzuela ya había atravesado otros procesos judiciales. En octubre de 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. En aquel juicio también fue analizada una causa originada por un episodio ocurrido en 2023, aunque fue absuelto de la acusación por privación ilegítima de la libertad.

 

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