El sueño mundial de Tahiel nació en El Hoyo y ahora necesita ayuda para llegar a Egipto

Tahiel Cayuleo tiene 14 años y hace más de una década que el karate forma parte de su vida. Nacido y formado en El Hoyo, hoy tiene por delante una oportunidad que parecía lejana cuando comenzó a entrenar a los 3 años: viajar a Egipto para representar a Argentina en un Mundial.

El joven fue seleccionado para integrar el equipo argentino que participará en el Mundial de Karate en El Cairo. También fue convocada su sensei, Irupe Nahuelmilla, por lo que ambos formarán parte de la delegación que viajará desde la localidad chubutense.

Ahora, después de haber conseguido la convocatoria deportiva, aparece otro desafío: reunir los fondos necesarios para hacer posible el viaje.

De El Hoyo al seleccionado argentino

Tahiel se formó en una escuela de la Federación Internacional de Karate Tradicional, bajo la enseñanza del siete veces campeón mundial Justo Gómez. A lo largo de los años sostuvo su entrenamiento mientras también cumplía con sus obligaciones escolares. Este año atravesó el proceso de evaluación que determinó su selección para integrar la delegación argentina.

La convocatoria fue reconocida por el Concejo Deliberante de El Hoyo, que declaró de Interés Municipal su participación en el Mundial.

Para una localidad como El Hoyo, la posibilidad de que uno de sus jóvenes llegue a una competencia de esta magnitud también representa una historia para acompañar de cerca.

Una preparación que ya está en marcha

La preparación para el Mundial requiere una dedicación especial. Tahiel entrena junto al seleccionado argentino los lunes, miércoles y viernes mediante clases online. Además, una vez al mes los integrantes de la delegación viajan a Buenos Aires para realizar una semana de entrenamiento presencial. Las prácticas contemplan las modalidades individuales y por equipos, con un trabajo específico orientado a la competencia internacional.

Mientras tanto, en El Hoyo continúa con su rutina habitual de entrenamiento y estudio, sostenida desde que comenzó a practicar karate siendo muy pequeño.

El otro desafío está fuera del tatami

Llegar a un Mundial no implica solamente prepararse para competir. Para Tahiel y su familia también significa afrontar los costos de un viaje internacional.

Por eso, familiares y la comisión de padres vienen organizando distintas actividades para reunir fondos. Entre ellas hubo rifas, ventas y propuestas solidarias destinadas a cubrir los gastos de la delegación. El 12 de septiembre también se realizó un Gran Bingo Show en la Escuela 734 de El Hoyo, con el objetivo de sumar recursos para el viaje.

La campaña continúa porque todavía hace falta reunir dinero para que Tahiel pueda estar en Egipto cuando llegue el momento de competir.

El viaje tiene fecha

Tahiel tiene previsto viajar el 15 de octubre, por lo que la familia necesita avanzar cuanto antes con la compra de los pasajes y la organización de la estadía en Egipto.

Con el Mundial cada vez más cerca, la campaña busca reunir los fondos que todavía hacen falta para afrontar esos gastos y hacer posible que el joven de El Hoyo pueda concretar su participación en la competencia.

Después de años de entrenamiento y de haber conseguido un lugar en el seleccionado argentino, el desafío ahora es lograr que pueda estar en El Cairo cuando llegue el momento de competir. Quienes quieran colaborar o solicitar información pueden comunicarse al 2944-933283.

O.P.