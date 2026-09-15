Charla gratuita sobre energía solar este viernes en la UNPSJB

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Esquel, invita a la comunidad a participar de la charla abierta Energía Solar en la Región Cordillerana: Generación distribuida y transición energética. La cita es este viernes 18 de septiembre, de 9:30 a 12 horas, en el Aula Magna de la sede universitaria ubicada en Ruta 259 km 16,41.

El encuentro busca generar un espacio de divulgación sobre las posibilidades de la energía solar fotovoltaica en la zona, abordando sus conceptos clave, el panorama actual y las oportunidades de desarrollo regional.

La jornada es organizada de manera conjunta por el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería y el Área de Extensión Cooperativa de la Cooperativa 16 de Octubre Ltda., en el marco de las acciones de vinculación entre la Universidad y la comunidad.

La propuesta está destinada a vecinos, estudiantes y profesionales interesados en comprender el potencial de esta fuente renovable y su aporte al desarrollo sustentable.

La actividad es presencial, libre y gratuita, y cuenta con el aval de la Resolución DFI número 1202/26. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del código QR disponible en el flyer del evento.

EBW