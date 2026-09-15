Cuáles son las calles de Esquel afectadas por la interrupción del servicio de agua

El servicio de agua potable se ve interrumpido durante la mañana de este martes 15 de septiembre en un sector delimitado de la ciudad de Esquel, en el marco de los trabajos previstos para la reparación de una cañería dañada.

La interrupción del suministro está programada entre las 8:30 y las 10:30 horas aproximadamente, con el objetivo de ejecutar las maniobras correspondientes sobre la red de distribución.

La problemática tuvo su origen este lunes a raíz de una rotura imprevista en el sistema, ocasionada por trabajos particulares realizados por un usuario en la zona. Esta situación imprevista derivó en un corte de urgencia durante la jornada de ayer para contener la pérdida de agua.

Durante este martes, las cuadrillas operativas llevan adelante las tareas de reparación necesarias en el tramo afectado para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

El área alcanzada por la suspensión del servicio comprende la calle Roggero, en el tramo ubicado entre la avenida Perón y la calle Brown. De igual manera, el corte abarca la calle A. P. Justo, en el sector comprendido entre las arterias Alsina y Roggero.

El tiempo estimado de afectación queda sujeto al avance y desarrollo de las maniobras técnicas en el lugar. Asimismo, las viviendas e instalaciones que disponen del tanque de reserva domiciliario, según lo regulado por la ordenanza municipal vigente, no deberían experimentar inconvenientes ni falta de suministro durante el lapso de tiempo programado para los trabajos.