Cómo funcionará la recolección de residuos inorgánicos este martes en Esquel

El Municipio de Esquel dio a conocer el esquema previsto para la prestación del servicio de recolección de residuos inorgánicos durante la jornada de este martes 15 de septiembre. Desde el área correspondiente confirmaron que los camiones realizarán los recorridos habituales de manera normal en la mayor parte de la ciudad.

No obstante, se solicitó prestar especial atención en tres sectores donde el paso del camión recolector está programado para el turno vespertino. Se trata de los barrios Güemes, Morelli y Zabaleta, donde la recolección de los residuos inorgánicos se llevará a cabo concretamente por la tarde.

Se recuerda a los vecinos de estas zonas sacar sus bolsas con anticipación y depositar únicamente los residuos correspondientes al cronograma de separación establecido para mantener el orden y la limpieza en las calles.