Hantavirus: Invitan a una charla abierta sobre prevención y cuidados

El Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de una charla sobre el Hantavirus y las formas de prevención frente al Virus Andes. La actividad busca brindar información científica y herramientas prácticas para reconocer las vías de transmisión y adoptar cuidados en distintos ámbitos.

Durante el encuentro se explicará cómo se comporta el ratón colilargo, considerado el reservorio natural del virus, y cuáles son los factores ambientales que pueden influir en su población. También se abordarán las medidas de prevención que pueden aplicarse en el hogar, en ámbitos rurales y durante actividades recreativas al aire libre.

El rol de los depredadores nativos

Uno de los temas que formará parte de la charla será el papel que cumplen los depredadores nativos en el control ecológico de los roedores.

La propuesta apunta a despejar dudas y derribar mitos relacionados con el Hantavirus, poniendo el foco en el conocimiento y en las prácticas que permiten disfrutar del entorno de manera segura.

Cuándo y dónde será

La charla sobre Hantavirus en Lago Puelo se realizará el sábado 19 de septiembre a las 11 hs, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo.

La disertación estará a cargo del Dr. Ernesto Juan y será abierta a quienes quieran conocer más sobre el Virus Andes, sus mecanismos de transmisión y las formas de prevención.

La actividad propone acercar información científica de manera accesible y brindar herramientas concretas para incorporar cuidados tanto en la vida cotidiana como durante las actividades en contacto con la naturaleza.

O.P.