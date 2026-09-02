Taccetta sobre el conflicto por GIRSU: “La cuestión de fondo es si ellos son contribuyentes o son socios”

Matías Taccetta habló sobre el conflicto que mantienen Esquel y Trevelin por el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), luego de la audiencia realizada ante el Superior Tribunal de Justicia.

El intendente explicó que ahora será el máximo tribunal provincial el que deberá definir cómo continúa el vínculo entre ambas localidades. Según indicó, la resolución podría conocerse durante esta semana o, a más tardar, la próxima.

En paralelo, Taccetta recordó que Esquel había comunicado el 7 de septiembre como fecha límite para el ingreso de residuos a la planta, aunque aclaró que una eventual decisión de cortar el servicio no se produciría de manera inmediata.

La discusión por el rol de Trevelin

Para el intendente, el principal punto que debe resolver la Justicia es cómo se encuadra la participación de Trevelin dentro del esquema de la GIRSU.

“La cuestión de fondo es si ellos son contribuyentes o son socios”, sostuvo Taccetta. En ese sentido, señaló que entiende que la postura adoptada recientemente por Trevelin apunta a considerarse contribuyente para evitar asumir parte de los costos vinculados a las inversiones realizadas en la planta.

Si finalmente se determina que Trevelin es contribuyente, Taccetta planteó que será Esquel la que deberá definir si quiere continuar brindando el servicio bajo esas condiciones.

La inversión y la cuestión ambiental

El intendente también puso el foco en los recursos que Esquel destinó durante los últimos años para sostener y mejorar la infraestructura de tratamiento de residuos. Remarcó que se trata de inversiones que muchas veces no tienen la misma visibilidad que una obra tradicional, pero que resultan necesarias para el funcionamiento de la ciudad.

En ese marco, destacó las políticas implementadas para avanzar con la separación en origen. Recordó que los grandes generadores tienen la obligación de separar sus residuos y que el Municipio trabaja junto a distintas instituciones para aumentar la recuperación de materiales y reducir la cantidad que llega al módulo de disposición final.

Taccetta vinculó esta política con la necesidad de asumir la problemática ambiental de manera concreta. “Tanto hablamos del ambiente, de cuidar el ambiente, bueno, tenemos que ser coherentes, no solamente el discurso”, expresó.

Ahora, la definición queda en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá analizar los planteos realizados por ambas municipalidades y establecer cómo continuará el esquema de tratamiento de residuos entre Esquel y Trevelin.

AMD