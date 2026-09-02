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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Fantástico: Benjamín Neira alcanzó hoy el cuarto puesto en Slalom U16

Hasta el momento es la mejor posición de un esquelense en el Campeonato Internacional Patagónico de Esquí. Se tomó revancha por su abandono de ayer.
Por Redacción Red43

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La competencia de Slalom de la categoría U16 dejó grandes momentos sobre la nieve, con una actuación destacada del esquí local y un marcado contraste de emociones respecto a la jornada anterior.

 

Benjamín Neira firmó una actuación sobresaliente al quedarse con la cuarta posición del clasificatorio masculino. Con un tiempo total de 1:33.38 (45.38 en la Manga 1 y 48.00 en la Manga 2), el representante del Club Andino Esquel (CAE) logró sacarse la espina del debut, luego de no haber podido completar la primera bajada en la prueba de Slalom Gigante (GS).

 

El podio masculino quedó encabezado por Máximo Daniel Guaricuyu Beno (1:30.61) y Tommy Oseas Tosen (1:30.71), ambos del Club de las Nieves; seguidos por el chileno (Club La Parva) Bautista Lama (1:31.54).

 

 

REVANCHA PARA GARCÍA BADIOLA Y TRAGO AMARGO PARA LAMBERT

 

En la rama femenina, la alegría del día llegó de la mano de Bernarda García Badiola (CAE), quien tras abandonar ayer en la primera bajada del Slalom Gigante, logró completar una sólida actuación para ubicarse en el puesto 12° con un registro acumulado de 1:39.63 (49.69 / 49.94).

 

La otra cara de la moneda fue para Francisca Lambert, quien venía de conseguir un valioso sexto puesto en la jornada de GS. En esta oportunidad, la suerte no estuvo de su lado y no pudo culminar la primera manga de la competencia de Slalom.

 

La categoría femenina tuvo como ganadora a la argentina Vera Vanecek, representante del Club de las Nieves, con una marca de 1:29.16, escoltada en el podio por las españolas Julia Castro Blas (1:32.36) y Martina Torras Castells (1:33.92).

 

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