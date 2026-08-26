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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

STJ: los detalles de la reunión entre Ingram y Taccetta por la GIRSU

Los intendentes de Esquel y Trevelin participaron de una audiencia en Rawson para exponer sus posiciones. El Superior Tribunal de Justicia analizará los planteos y definirá los próximos pasos.
Por Redacción Red43

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Este miércoles se llevó a cabo en la sede del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en Rawson, la audiencia convocada con los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Trevelin, Héctor Ingram, por el conflicto en torno al tratamiento conjunto de los residuos sólidos urbanos.

 

Del encuentro participaron el presidente del STJ, Andrés Giacomone, y los ministros Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani. Los jefes comunales estuvieron acompañados por sus asesores legales.

 

La audiencia se extendió por más de una hora y tuvo como objetivo escuchar los argumentos de ambas partes frente al conflicto suscitado por el financiamiento y la interpretación del convenio para el tratamiento conjunto de los residuos sólidos urbanos.

 

En este caso puntual, se abordó la situación generada a partir de la ordenanza aprobada recientemente por el Concejo Deliberante de Esquel, que deroga la Ordenanza N° 189/08, normativa que establecía el convenio marco entre ambos municipios para la gestión conjunta de los residuos.

 

 

La medida motivó un amparo presentado por la Municipalidad de Trevelin

 

 

 

 

Luego de escuchar los planteos de los intendentes y realizar una deliberación, el Superior Tribunal de Justicia deberá tomar una definición respecto de la situación planteada.

 

Desde el máximo tribunal provincial indicaron que la decisión estará vinculada a la búsqueda de un principio de solución frente al riesgo ambiental señalado en el marco de las diferencias entre ambos municipios.

 

 

 

 

 

 

 

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