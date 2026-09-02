Extensión de la moratoria en Esquel: hasta cuándo hay tiempo

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó la extensión del plazo para adherir a la moratoria municipal hasta el 30 de septiembre. La medida había sido contemplada en la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y fue formalizada mediante una resolución de la Secretaría de Economía.

“Estaba previsto dentro de la ordenanza sancionada por nuestro Concejo Deliberante que se le podía dar un mes más a los contribuyentes”, explicó Taccetta.

El jefe comunal señaló que la extensión responde principalmente al pedido de comerciantes que necesitaban finalizar la temporada de invierno para contar con los fondos necesarios.

En ese sentido, indicó que los interesados podrán acercarse a las oficinas de la Secretaría de Economía hasta fines de septiembre. “Han pedido a la Secretaria de Economía un mes más y el día de ayer ya firmó la resolución para que así sea posible”, afirmó.

“Se pueden acercar a las oficinas de la Secretaría de Economía hasta el 30 de septiembre con distintos beneficios. Lo máximo es una quita del 60% de los intereses”, detalló.

Taccetta destacó además el nivel de adhesión registrado y señaló que la moratoria permitió a vecinos y comerciantes regularizar deudas acumuladas. También explicó que durante este año se registró una situación particular vinculada al pago de los impuestos municipales.

“Este es el primer año que nos sucede que no han podido pagar el impuesto anual por cuestiones de la economía y cuestiones de ingresos de cada una de las familias”, señaló.

Según detalló, algunos contribuyentes aprovecharon los beneficios de la moratoria para cancelar el impuesto anual, combinando la quita de intereses con distintas alternativas de financiación.

“Se acercaron a cancelar el impuesto de manera anual aprovechando de la moratoria con la quita de intereses y las facilidades que se les daba”, indicó.

A esto se suman los planes de financiación disponibles mediante tarjetas con las que el Municipio mantiene convenios. “Sumado también a los distintos planes de pago que tienen las tarjetas con las que tenemos convenios”, concluyó.

R.G