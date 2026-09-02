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Por Redacción Red43

Chubut: Identificaron al hombre que disparó contra su vecina y arrojó una molotov

El ataque ocurrió el lunes en Trelew. Facundo Segura, empleado del Concejo Deliberante, permanece detenido y durante la requisa le encontraron cocaína en una de sus zapatillas.
Por Redacción Red43

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Facundo Segura, empleado de planta permanente del Concejo Deliberante de Trelew desde hace más de 20 años, fue identificado como el hombre acusado de disparar contra la vivienda de una vecina y arrojar una bomba molotov sobre el techo.

 

El hecho ocurrió el lunes por la tarde. Según denunció la mujer, el hombre la amenazó, arrojó el artefacto incendiario y efectuó al menos dos disparos contra su casa. La molotov provocó un principio de incendio que fue apagado por la víctima junto a su padre.

 

 

 

 

El allanamiento y la detención

 

 

Tras la denuncia, la Policía encontró dos vainas servidas en el patio de la vivienda y, con intervención de la Fiscalía, allanó la casa lindera. Durante el procedimiento secuestraron más vainas, un bidón con nafta y varias botellas de vidrio que podrían haber sido utilizadas para preparar la molotov.

 

Segura intentó escapar por los techos de las viviendas del sector y terminó detenido en el patio de una casa vecina. Al momento de la requisa, además, le encontraron un envoltorio con cocaína en una de sus zapatillas.

 

El hombre permanece detenido en la Comisaría Cuarta de Trelew, donde fue alojado por disponibilidad de calabozos. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera.

 

 

Qué pasa con su situación laboral

 

 

Segura continúa de licencia y, por ser empleado de planta permanente, su situación comenzó a ser analizada por el Concejo Deliberante. Allí avanzan con la revisión de su expediente y legajo mientras se evalúan posibles medidas administrativas.

 

El caso tiene además un antecedente reciente. Segura había sido detenido días atrás luego de ingresar a una vivienda del barrio Illia e intentar escapar por los techos. Tras recuperar la libertad, volvió a ser detenido esta semana por el ataque contra su vecina.

 

 

MA

 

 

 

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