“No puede continuar de esa manera”: Taccetta habló de la sede vecinal del Ceferino

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el Municipio solicitará la recuperación del espacio a una familia que ocupa desde 2020 el edificio destinado a la Sede Vecinal del barrio Ceferino. Según explicó, el inmueble es un espacio municipal que fue cedido de manera momentánea debido a la situación que atravesaba la familia.

“La Sede Vecinal es un edificio municipal como cualquier otro. Hoy en día está ocupada por una familia de hace más de seis años”, señaló Taccetta.

El intendente remarcó que se trata de un bien público y sostuvo: “Son edificios municipales y son de todos. No es de la Intendencia ni del Gobierno de turno”.

En ese sentido, explicó que la familia había recibido autorización para utilizar el lugar ante una situación crítica, pero que el permiso tenía carácter temporal. “Entiendo yo que en su momento la situación de esa familia era crítica y se tomó la decisión de darle ese lugar para que lo usen”, indicó.

“Pero era de manera momentánea, no para hacerlo una vivienda habitual de esa familia. Y es por eso que nos comunicamos con ellos”, agregó.

Taccetta confirmó que, si la familia no accede a devolver el inmueble, el Municipio avanzará formalmente con el pedido de desalojo. “En caso de no acceder a devolver ese lugar, que tiene que ser para la Sede Vecinal, que tiene que ser para la gente del Ceferino, enviaremos una carta de documento y solicitaríamos el desalojo”, afirmó.

El jefe comunal señaló que la situación generó reclamos de vecinos y de integrantes de la Junta Vecinal, quienes no pueden utilizar el espacio para desarrollar actividades comunitarias.

“Hemos tenido quejas por parte de los vecinos, también de algunos integrantes de la Junta Vecinal que no pueden disponer de su espacio para tener distintos talleres, como pueden ser culturales, deportivos, un lugar de encuentro para la comunidad”, explicó.

“Lo que fue temporal, terminó siendo permanente y es por eso que he tomado la decisión, en conjunto con los funcionarios, de disponer de esta medida y solicitar el desalojo”, sostuvo Taccetta.

Ante la presencia de menores de edad en la familia, el intendente indicó que el Municipio buscará intervenir a través de las áreas correspondientes para evaluar alternativas.

“Es por eso que tanto la gente de Acción Social como la gente del Servicio de Protección de Derechos se va a hacer presente para tener una conversación con ellos”, explicó.

“Veremos cuál puede llegar a ser la solución, si encontrar otro lugar o ayudarlos a poder lograr llegar a tener su vivienda. Pero no puede continuar de esa manera. Vuelvo a decir, algo que era temporal, terminó siendo permanente. Y es un bien del Estado Municipal. Y es por ese motivo que se toma esta decisión”, aseguró.

El intendente también señaló que la recuperación de la sede fue planteada por vecinos interesados en participar de la renovación de la Junta Vecinal: “Estuvimos hablando con distintos vecinos que están interesados en presentar listas. Y uno de los planteos era ese. No puede seguir el Ceferino sin tener su sede, su lugar de encuentro”.

Taccetta también hizo referencia a situaciones similares ocurridas anteriormente con otros espacios municipales: “En el Winter se le había cedido momentáneamente. Esa casa se terminó perdiendo y se terminó construyendo otra sede dentro del mismo espacio”.

Finalmente, se refirió al caso del barrio Lennart Englund e indicó que la Secretaría de Obras Públicas trabaja actualmente para recuperar la sede.

“Y hoy en día se está haciendo un trabajo desde la Secretaría de Obras Públicas para poner en valor y en funcionamiento nuevamente la sede del Lennart Englund y que sea utilizada por los vecinos”, concluyó.

R.G