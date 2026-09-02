Taccetta confirmó avances para crear un centro de monitoreo en Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó avances para la instalación de un nuevo centro de monitoreo en la ciudad, que estará integrado al edificio de la portada de acceso y permitirá reforzar el sistema de seguridad mediante cámaras distribuidas en distintos sectores.

El anuncio surgió tras una reunión de trabajo entre el Municipio y el Gobierno provincial. “Habían sido gestiones que habíamos hecho cuando iniciamos la gestión en cuanto a las cámaras de seguridad en nuestra ciudad. Hoy en día tenemos fibra óptica en 100% de la ciudad y eso nos beneficia mucho para poder implementar todo este sistema de monitoreo”, explicó Taccetta.

El intendente señaló que actualmente se trabaja en el proyecto que será presentado al Ministerio de Seguridad y aseguró que existe una confirmación para financiar el centro de monitoreo.

“Estamos en la etapa de proyectar cuál va a ser el proyecto que le vamos a presentar al Ministerio de Seguridad, pero está la confirmación por parte de ellos de financiar este centro de monitoreo, además de la portada”, sostuvo.

Según detalló, la intención es que el centro funcione dentro de la portada de ingreso a Esquel, que también será intervenida para mejorar su aspecto. “La idea es tener en ese lugar el centro de monitoreo y además embellecer la portada de nuestra ciudad, que es el ingreso a la ciudad de Esquel”, indicó.

Taccetta anticipó que en los próximos meses podría conocerse la cantidad de cámaras que se instalarán y su distribución. El proyecto contempla además un espacio vidriado para que pueda observarse desde el exterior el funcionamiento del centro.

Por otra parte, el intendente se refirió al proyecto para instalar una balanza de cargas en el sector del Parque Industrial, sobre la Ruta Nacional 40. La iniciativa ya fue presentada ante Nación y cuenta con un convenio firmado entre los gobiernos provincial y nacional.

El lugar fue pensado como una playa de transferencia y contará con cuatro edificios destinados a Aduana, Gendarmería, Vialidad Nacional y el Municipio. También tendrá una balanza obligatoria para los camiones que circulen por la Ruta 40 y un sector de depósito para mercadería en caso de exceder el límite de toneladas permitido.

“Es un proyecto ambicioso, es un proyecto de un monto elevado, pero bueno, se había pensado dentro del plan estratégico, habíamos establecido que en ese lugar tenía que estar esa balanza que le va a dar vida al Parque Industrial, que le va a dar la posibilidad de tener mayor servicio y va a ser también una entrada, un control a nuestra ciudad”, afirmó Taccetta.

En el encuentro, aseguró Taccetta, también se coordinaron tareas para el festejo por el Día de la Policía Provincial, que se realizará el 7 de diciembre en Esquel después de varios años sin llevarse a cabo en la ciudad.

R.G