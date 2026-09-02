Chubut fue sede de una jornada regional sobre ectoparasitosis ovinas

En el marco de las actividades gestionadas por la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) de Chubut, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Gobierno de la provincia organizaron las jornadas regionales de actualización sobre ectoparasitosis del ovino, en la ciudad de Trelew.

La capacitación se realizó en instalaciones del Mercado Concentrador de Trelew y el Campo Experimental Las Plumas, con el objetivo de abordar el estado epidemiológico dela sarna ovina en la región patagónica y las tareas sanitarias para la prevención y control de la enfermedad.

Los encuentros contaron con la participación de agentes de los centros regionales Patagonia Sur y Patagonia Norte del SENASA, de organismos provinciales de Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, así como también del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Colegio de Veterinarios de Chubut y productores rurales.

Durante el primer día, se analizó el trabajo conjunto que se lleva adelante para revertir el avance de los focos de sarna en la provincia del Chubut, los sistemas de comunicación de novedades, las medidas de mitigación de riesgo de la enfermedad en departamentos libres y la evaluación de productos antisárnicos por parte de SENASA, para unificar criterios técnico-sanitarios y a preservar las zonas donde la enfermedad se encuentra ausente.

También se desarrolló sobre el uso responsable y eficiente del único recurso existente para la erradicación de los focos de sarna: el baño por inmersión. En este contexto, se compartieron las distintas experiencias respecto a la correcta aplicación de este recurso, describiendo los puntos críticos que deben considerarse para la realización de un baño con productos antisárnicos.

Por otra parte, a lo largo de todo el evento se focalizó en la importancia de contar con una notificación inmediata de sospecha compatible con la enfermedad y sus diagnósticos diferenciales (rascado, perdida de lana, etc.), necesario para atender lo más rápido posible un eventual foco de sarna y evitar su diseminación.

Durante la segunda jornada, con la colaboración de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENASA y la Delegación Regional V de dicha dependencia, se especificó la normativa sanitaria existente sobre la enfermedad y el rol de los actores vinculados a la cadena lanera —productores y comparsas de esquila—, esenciales para evitar la propagación de la sarna a través de sus elementos de trabajo.

Para finalizar las jornadas, los participantes se trasladaron al Campo Experimental del SENASA en Las Plumas, a efectos de capacitarse de forma presencial en la de detección de la sarna, tomar las muestras necesarias para confirmar la presencia de ácaros mediante el diagnóstico de laboratorio y realizar tratamientos en animales enfermos.

Durante esta actividad también se profundizó sobre la importancia de tomar todas las medidas de prevención y bioseguridad necesarias para evitar dispersar la sarna cuando se trabaja en focos, integrando los conceptos vertidos en la parte teórica de las jornadas. Estas instancias son fundamentales para el involucramiento de todos los agentes públicos y privados vinculados a la cadena ovina, donde pueden compartir experiencias, avances y errores cometidos para unificar criterios y propiciar el trabajo articulado, única manera de tener resultados favorables frente a problemas comunes como la sarna.

Cabe destacar que las jornadas también propiciaron el encuentro de las autoridades del Ministerio de Producción de Chubut, Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz y la Dirección de Ganadería de Rio Negro, donde se acordó avanzar en una agenda común patagónica por temas sanitarios junto al resto de los actores que componen las COPROSAS de cada provincia.

R.G