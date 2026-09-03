Concejo Deliberante: asume Niseggi en lugar de Chamorro

El Honorable Concejo Deliberante de Esquel realizará este viernes 4 de septiembre, a las 9:30 en el Salón Walter Cristiani de Melipal, su décima primera sesión ordinaria del año.

La jornada estará marcada por la modificación del decreto de Mesa de Poderes y la toma de juramento y asunción del concejal Ricardo Nahuel Niseggi.

Se tratará la declaración de interés de la X Feria del Libro de la Escuela de Arte N° 758 (Banca del Vecino), jornada sobre acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes indígenas, Eventos Choco Fest 2026 y Ciclo de milongas mensuales, 51° Campeonato Internacional Infantil Patagónico en La Hoya.

Sobre Obras y servicios: Respuesta del IPVyDU por la obra de 4 viviendas para su personal. Declaración de utilidad pública para obras de red de gas en Valle Chico, Siprosalud III, Cañadón de Borquez y Badén II Alto. Pedido de vecinos de acceso a red de gas (Expte. Cheuquehuala).

También se tratará la rendición de gastos del bloque Juntos por el Cambio. Tarifas de la Coop. 16 de Octubre para el trimestre agosto-octubre. Múltiples planes de pago y condonación de impuestos a vecinos. Ratificación de convenios de capacitación laboral con la Secretaría de Trabajo: auxiliar de corte y confección, motosierras, autoconstrucción en madera, techista, instalaciones domiciliarias y costura circular.

Otro tema que será abordado es la imposición del nombre "Juan Fernando González Raposeiras" al Salón de Comisiones.

La declaración del 9 de octubre como Día de concientización sobre la enfermedad cardiovascular. Adhesión a la Ley Provincial de capacitación en cuestión Malvinas y a la ley de patrimonio cultural del Chubut. Proyectos sobre protocolo de nomenclatura e identidad de Esquel y padrinazgo de espacios públicos.5. Particulares y licencias: Solicitudes de extensión de licencias por enfermedad y atención familiar de agentes municipales. Pedido de uso de Banca del Vecino para regular gimnasios. La sesión incluye además comunicaciones sobre La Hoya, el Digesto Municipal y el funcionamiento de los consejos participativos.