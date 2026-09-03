Charla abierta sobre SUH en Esquel

El Departamento Zonal de Salud Ambiental junto a la Dirección de Bromatología y Laboratorio del municipio organizan una jornada comunitaria orientada a la concientización sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). La propuesta se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre, de 9:00 a 12:00 horas, en el Centro Cultural Melipal, ubicado en avenida Fontana 815. La actividad no requiere inscripción previa y está dirigida a toda la población.

La iniciativa surge a partir del registro epidemiológico en la provincia, que contabiliza ocho casos en lo que va del año, concentrándose la mitad de ellos en la zona cordillerana. Ante este panorama, profesionales del área de salud y control bromatológico buscan brindar herramientas preventivas y visibilizar la modalidad de trabajo preventiva e interdisciplinaria.

En la exposición participarán el área de Epidemiología del Departamento Zonal de Salud Ambiental, el Servicio de Pediatría del Hospital Zonal de Esquel (HZE) y la Dirección de Bromatología del municipio. Durante el encuentro se abordarán ejes como la situación casuística regional, el abordaje clínico con recomendaciones para la población infantil por ser el grupo de mayor riesgo, y los mecanismos de control e inspección en establecimientos comerciales y cocinas domiciliarias.

Al respecto, el veterinario del área de Epidemiología, Jorge Díaz, detalló las características de la bacteria Escherichia coli y las formas de contagio: "Los principales riesgos serían la contaminación del alimento, sobre todo con materia fecal de origen animal o incluso por personas que están transitando la enfermedad. En la elaboración o manipulación, esta bacteria puede tomar contacto a través de un alimento contaminado o de la propia persona cuando no hay una buena higiene. Ingresa por vía digestiva y el inicio de los síntomas es una gastroenteritis, principalmente una diarrea que puede estar acompañada de sangre. Si no se trata a tiempo, progresa y ocasiona una falla renal importante que tiene una mortalidad que es alrededor del 2% en la población de niños".

Por su parte, el ingeniero en alimentos Daniel Perrone, a cargo de la Dirección de Bromatología y Laboratorio, remarcó la importancia de la capacitación constante en hábitos de elaboración: "A veces nos pasa que tenemos el concepto de 'siempre lo hicimos así y nunca nos pasó nada'. Y nunca nos pasa nada hasta que nos pasa, estamos corriendo al hospital con un chiquito con Síndrome Urémico Hemolítico y estamos todos con mucho miedo. Lo que buscamos es tratar de ayudar no solamente a los elaboradores, sino a las familias, para que no tengamos esa sensación de miedo. Qué resguardos tenemos que tener para que el alimento tenga menos probabilidades de hacernos mal".

A la par de esta jornada abierta, los organismos intervinientes coordinan capacitaciones dirigidas a personal institucional y de las fuerzas de seguridad que participan en la elaboración de alimentos a gran escala, así como un encuentro provincial para inspectores bromatológicos previsto para fines de septiembre.

Para obtener más detalles sobre el evento y acceder a material de prevención sobre salud ambiental, las autoridades recordaron que la información se encuentra disponible en la cuenta oficial de Instagram de Salud Ambiental Esquel.

EBW