Trevelin: trabajos de enripiado en el Loteo Turcatto

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes puso en marcha una serie de trabajos de mantenimiento vial y consolidación en el Loteo Turcatto. Las intervenciones se concentran en las arterias que resultaron con mayores complicaciones tras el reciente periodo de precipitaciones en la zona.

Las tareas de enripiado buscan recomponer la transitabilidad y dar respuesta a las anegaciones registradas en ese sector urbano. Para llevar adelante la distribución del material y el acondicionamiento de las calles, la Comuna desplegó un operativo especial que incluye el paso constante de camiones y el uso de maquinaria pesada sobre la calzada.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y automovilistas que circulen por el Loteo Turcatto extremar los cuidados, reducir la velocidad y mantener la distancia correspondiente frente al avance de los equipos de trabajo para evitar inconvenientes y resguardar la seguridad del personal desplegado en la vía pública.

EBW