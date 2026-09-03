Néstor Martínez muestra por primera vez sus pinturas: "Color y nostalgia"

El reconocido músico patagónico y difusor cultural, Néstor Martínez, inaugurará este sábado su primera muestra pictórica individual.

Será en el Centro Cultural Melipal, a las 20 horas, y podrá visitarse durante todo el mes de septiembre.

La exposición se titula “Color y nostalgia” y reúne más de una década de trabajo silencioso que comenzó tras su jubilación. “Tiene que ver con todo lo que voy recolectando a través de la vida. Es la primera muestra que hago solo, siempre he prestado algún cuadro para muestras colectivas, pero como solista es la primera vez”.

Martínez explicó que la pintura era una materia pendiente: “Siempre me gustó mucho dibujar, pero no sabía manejar los colores. A través de distintos profesores he llegado a esta muestra. Hace más de 12, 13 años que empecé, después de jubilarme, cuando hubo más tiempo para mí”.

Un dato particular: en todos estos años nunca vendió una obra. “Siempre me han querido comprar cuadros, pero todavía no he vendido ninguno. Es como un amor que uno tiene por esas cosas que hace y no los vendo, pero seguramente ahora empezaré a vender algunos porque si no me voy a llenar de cuadros”, bromeó.

Para él, pintar y cantar son la misma pasión: “Yo siempre digo que como me gusta tanto cantar y lo hago desde chico, pintar es como cantar. Tengo ese mismo entusiasmo”.

La muestra recorre paisajes de la región, fauna y personajes de Esquel que ya no están. “Amo esta región patagónica, Esquel sobre todo. A pesar de ser rionegrino, yo creo que soy chubutense por elección. Por ejemplo, vi unas flores que me gustaron mucho y me acordé que mi madre tenía un jardincito chiquito en casa con esa flor, entonces también hice un cuadro. Tiene que ver todo con la vida que uno ha transitado”.

Además de la pintura, Néstor es un inquieto: “Me gusta mucho la carpintería y alguna vez me puse a hacer algunas guitarras. Siempre la vida es un movimiento”.

La inauguración de este sábado a las 20 horas incluirá una picada para los asistentes y un mini recital con canciones vinculadas a los paisajes retratados.

SL