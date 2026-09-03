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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin capacita a vecinos en prevención de incendios

Vecinos de la zona rural de Trevelin se reunieron con autoridades municipales y provinciales para abordar medidas clave ante posibles emergencias.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin, en conjunto con la Secretaría de Bosques mediante el Servicio Provincial del Manejo del Fuego y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dio inicio a un ciclo de encuentros informativos destinados a los pobladores de los callejones que conectan con la ruta 71. El objetivo central de estas jornadas es brindar detalles sobre los protocolos de evacuación ante eventuales emergencias por incendios forestales o de interfase.

 

 

 

La primera reunión contó con la participación de residentes y emprendedores del callejón Ivor Williams. Encabezaron la presentación el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa. Durante la actividad se propició un espacio de intercambio donde los asistentes plantearon diversas inquietudes y señalaron factores del entorno que podrían generar complicaciones operativas en caso de requerirse una evacuación de la zona.

 

 

 

El cronograma de charlas continuará en los próximos días para abarcar a otros sectores. El 4 de septiembre se convocó a los vecinos del callejón Palma, el 7 de septiembre será el turno del callejón Peña o Brychan, y el 9 de septiembre se reunirá a quienes residen en los callejones Evans, Kansas, Muñoz y Arroyo Escondido. Todos los encuentros están programados para las 18 horas en la Sala de Situaciones del municipio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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