Tulipanes Patagonia convoca a prestadores

La firma Tulipanes Patagonia anunció la realización de una Charla de Pretemporada orientada a prestadores turísticos y al público en general, con el objetivo de compartir información técnica, novedades organizativas y aspectos clave de cara al inicio de la temporada 2026.

El encuentro se llevará a cabo el martes 8 de septiembre a las 11 horas en el Salón Nora M. Evans del Museo Regional Molino Andes. Desde la organización remarcaron la importancia de la participación del sector para coordinar acciones, difundir las recomendaciones correspondientes y trabajar de manera conjunta antes de la apertura oficial del atractivo.