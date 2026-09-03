Bomberos de Esquel reforzaron su preparación para rescates

Integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel participaron el domingo 30 de agosto del 3° Encuentro de Rescate de la Regional 4, desarrollado en la localidad de Cholila.

Durante la jornada, el personal asistente fue dividido en dos grupos para trabajar en diferentes escenarios de rescate y poner en práctica técnicas destinadas a la búsqueda, atención y evacuación de víctimas en distintos tipos de terreno.

Uno de los ejercicios se desarrolló en el sector de cumbre denominado “La Torre”, en Lago Mosquito. Allí se simuló la atención de dos personas y se practicó la extracción de una víctima mediante tabla rígida y de otra utilizando una camilla SKED, en un sector con pendientes.

El segundo escenario tuvo lugar en el sector conocido como “La Tapera”, también en Lago Mosquito. En ese punto se realizó un rastrillaje y se trabajó sobre la atención de dos víctimas, con el traslado de una de ellas mediante SKED hasta el punto de evacuación.

Desde Bomberos Voluntarios de Esquel destacaron que este tipo de encuentros permite fortalecer conocimientos, coordinación y trabajo en equipo, aspectos fundamentales para intervenir ante emergencias en zonas de difícil acceso.

Además de los bomberos de Esquel, participaron integrantes de los cuarteles de Cholila, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Trevelin, junto a personal del ICE del Parque Nacional Lago Puelo, la Brigada Nacional Sur del SNMF y agentes de la Policía del Chubut.

La actividad permitió compartir experiencias y procedimientos entre las distintas instituciones, con el objetivo de continuar fortaleciendo la preparación para las tareas de rescate.

MA