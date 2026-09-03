Los jóvenes de la provincia brillaron en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, anunció la selección de los 18 proyectos que representarán a Chubut en las Instancias Nacionales de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, luego de dos jornadas de exposición, intercambio y valoración desarrolladas los días 27 y 28 de agosto en la Escuela N° 795 de Rawson.

Los proyectos seleccionados son el resultado del trabajo sostenido de estudiantes y docentes de establecimientos educativos de distintas localidades y regiones de la provincia, que durante la Instancia Provincial compartieron experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología, las artes y el conocimiento matemático.

Proyectos que representarán a Chubut

Entre las propuestas seleccionadas se encuentra “Cohetería Experimental”, de la Escuela N° 765 de Lago Puelo. Se trata de un Proyecto Temático con foco en Probabilidad y Estadística que participará de la Instancia Nacional en San Luis. También dentro del Eje Matemático fueron seleccionados “ECUPLAY (Ecuaciones en juego)”, de la Escuela N° 7711 de Gastre y “Solar Math”, de la Escuela N° 7733 de Puerto Madryn. Ambos proyectos corresponden al Nivel Secundario, con modalidad Rural en el primer caso y Común en el segundo.

En el Eje Artístico, fueron seleccionados tres proyectos: “Crisistales: el peso del consumo”, también de la Escuela N° 765 de Lago Puelo, que representará a Chubut en Jujuy; “Dables Mesetense”, de la Escuela N° 7712 - UEM 62 de Yala Laubat; y “La piel oxidada del mar”, de la Escuela N° 796 de Comodoro Rivadavia, todos correspondientes al Nivel Secundario. A esta representación se suma “De invasora a innovadora”, de la Escuela N° 1740 de Comodoro Rivadavia, que participará como Proyecto Temático en Arte Culinario, también en el marco de las Instancias Nacionales.

El Eje Científico reúne propuestas provenientes de distintos puntos de la provincia. Entre ellas se encuentran “Guardianes del Bosque”, de la Escuela N° 97 de Atilio Viglione, correspondiente al Nivel Primario Rural; “Oro Rojo”, de la Escuela N° 776 de Playa Unión; “Guardianes del Valle: sembrando conciencia ambiental”, de la Escuela N° 139 de 28 de Julio; y “Hongos que engañan”, de la Escuela N° 765 de Lago Puelo, Proyecto Temático desarrollado en el marco de IA en la Escuela.

A estas iniciativas se suma el proyecto “Cazadores del viento: medimos lo que no se ve”, de la Escuela N.° 463 de Comodoro Rivadavia, correspondiente al Nivel Inicial, que se destacó por su abordaje dentro del Eje Matemático.

Ciencia, tecnología e innovación desde las escuelas

El Eje Tecnológico también tendrá una importante representación chubutense en las Instancias Nacionales. Los proyectos seleccionados son “Agroalgas. Algas diatomeas como productos alternativos y sustentables”, de la Escuela N° 740 de Trevelin, que participará en Córdoba; “Energicarreras: la batalla por el canal de Voltaris”, de la Escuela N° 724 de Trelew; “Leñas de algas y papel”, de la Escuela N° 7702 de Comodoro Rivadavia; “Memoria interactiva y realidad aumentada”, de la Escuela N° 796 de Comodoro Rivadavia; y “Plástico biodegradable: algas Undaria”, también de la Escuela N° 7702 de Comodoro Rivadavia.

Estas propuestas reflejan la diversidad de enfoques que atraviesan la Feria, desde el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y la búsqueda de alternativas ambientales hasta el desarrollo de soluciones tecnológicas y la incorporación de herramientas digitales en las experiencias educativas.

La selección contempla además proyectos desarrollados en diferentes niveles y modalidades, incluyendo Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), así como propuestas de modalidad Rural y de Educación Técnico Profesional (ETP). Esta diversidad da cuenta del alcance provincial de una iniciativa que promueve la participación, la investigación y la construcción colectiva de conocimientos desde las escuelas.

El Ministerio de Educación destaca especialmente el compromiso de estudiantes, docentes y comunidades educativas que hicieron posible la participación en esta instancia provincial. Cada proyecto representa un proceso de aprendizaje que trasciende la exposición final y que permite a los estudiantes formular preguntas, buscar respuestas, trabajar colaborativamente y compartir sus conocimientos con otros.

De esta manera, los equipos seleccionados continuarán sus trayectorias en las Instancias Nacionales de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, llevando consigo el trabajo realizado en las escuelas chubutenses y representando a la provincia en nuevos espacios de intercambio, aprendizaje y construcción de conocimiento.