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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

¿A qué hora habla Milei por cadena nacional?

El presidente Javier Milei brindará este jueves un mensaje por cadena nacional para referirse al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Por Redacción Red43

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La transmisión está prevista para las 21:00, según confirmó el Gobierno nacional. Durante el discurso, el mandatario expondrá detalles de las gestiones diplomáticas vinculadas con el archipiélago.

 

El mensaje estará centrado en las gestiones que lleva adelante Argentina por la soberanía de las islas. Milei se referirá al trabajo realizado por la Cancillería y al escenario internacional en torno a la disputa con el Reino Unido.

 

La cadena nacional se dará además luego de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas. El presidente de Estados Unidos volvió a ser consultado por el conflicto y evitó confirmar si Washington mantendrá su respaldo histórico al Reino Unido.

 

En los últimos días, las declaraciones de Trump generaron expectativa en Argentina debido a que planteó dudas sobre la posición de Estados Unidos frente a la disputa. El discurso de Milei buscará poner el foco en la postura argentina y en las gestiones diplomáticas relacionadas con el archipiélago.

 

 

 

A.M.D

 

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