¡Vuelven los motores! El karting regresa a Esquel este fin de semana

El regreso será este sábado 5 y domingo 6 de septiembre. La actividad comenzará con las pruebas libres y continuará el domingo con las clasificaciones, series y finales.

La vuelta de las carreras representa el regreso de una actividad que llevaba un largo período sin competencias y que volverá a tener al circuito como escenario de un fin de semana a puro karting.

Todo listo para los pilotos

En la previa de la competencia, este jueves 3 de septiembre se realizará el pago de inscripciones y el retiro de cubiertas para los pilotos residentes.

La jornada será de 20 a 21:15 horas en Av. Alvear 2677, al lado del Chino Felicidad. Será el único día habilitado para residentes, con excepción de los pilotos que recorran más de 200 kilómetros para participar.

Durante ese horario se podrá realizar la venta y retiro de cubiertas, el pago del seguro y las inscripciones fuera de término.

El seguro tendrá un valor de $35.000 y deberá abonarse únicamente en efectivo. En cuanto a las inscripciones, quienes hayan realizado la preinscripción y quieran acceder al descuento deberán pagar la diferencia en efectivo, mediante transferencia o débito. Para este beneficio no se aceptará tarjeta de crédito.

Quienes no hayan realizado la preinscripción podrán abonar la inscripción con cualquier medio de pago, aunque sin descuento, por un valor de $320.000.

Un domingo para volver a disfrutar del karting

El sábado estará destinado a las pruebas libres, mientras que el domingo se concentrará la actividad competitiva con las clasificaciones, series y finales.

La entrada general tendrá un valor de $10.000 y quienes concurran también podrán participar de sorteos durante el evento.

Así, después de un año y medio, el Kartódromo Miguel Tosca Hernández volverá a vivir un fin de semana con motores, competencia y toda la pasión del karting.

AMD