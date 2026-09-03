Trelew tendrá un gran cierre del Telebingo Deportivo con Desakta2

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, anunció que Desakta2 será el gran cierre de la segunda edición 2026 del Telebingo Deportivo Solidario, que se desarrollará durante los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Trelew, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la ciudad.

El anuncio fue encabezado por el presidente del IAS – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, acompañado por la secretaria de Bienestar Integral de la Municipalidad de Trelew, Mariana Medina; y el coordinador de Deportes, Gustavo Underwood; quienes brindaron detalles de las dos jornadas que tendrán a los clubes e instituciones deportivas como protagonistas.

La realización de esta segunda edición en Trelew responde a una decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de continuar acompañando a las instituciones deportivas y, al mismo tiempo, generar a través de estos grandes eventos movimiento económico, turístico y cultural en las ciudades de la provincia.

“Queremos que el Telebingo Deportivo siga siendo una herramienta concreta para nuestros clubes, pero también que genere movimiento en cada ciudad. La decisión del gobernador Ignacio Torres es acompañar a Trelew, potenciarla y generar propuestas que convoquen a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia. Cada cartón que se compra a través de un club significa recursos que vuelven de forma directa y esa es la esencia de esta propuesta”, señaló Ibarra.

La llegada de Desakta2, una de las bandas de cuarteto con gran reconocimiento y convocatoria a nivel nacional, permitirá sumar un atractivo de alcance regional a un fin de semana que combinará entretenimiento, música, gastronomía y producción local.

Artistas locales y "Raíz Emprendedora"

La propuesta artística contará además con la participación de artistas del Valle y de diferentes puntos de la provincia, generando un espacio para acompañar y visibilizar el talento chubutense dentro de uno de los eventos más importantes previstos para ese fin de semana en Trelew.

Durante las dos jornadas también estará presente el programa "Raíz Emprendedora", que lleva adelante la Secretaría General de Gobierno, con emprendedoras locales y regionales, además de stands gastronómicos y diferentes propuestas destinadas a las familias.

La entrada al evento será con el cartón del Telebingo Deportivo Solidario, que tendrá un valor de 20.000 pesos. Los cartones podrán adquirirse a través de los clubes e instituciones que participan de la comercialización, permitiendo que parte de lo recaudado se transforme directamente en recursos para afrontar gastos, proyectos y necesidades de las entidades deportivas.

De esta manera, el Gobierno Provincial, Lotería del Chubut y la Municipalidad de Trelew avanzan conjuntamente en la organización de dos jornadas que buscarán convertir a la ciudad en punto de encuentro para vecinos de toda la región, fortaleciendo además la actividad comercial, gastronómica, turística y cultural.

Trelew se prepara así para vivir, el 24 y 25 de octubre, una nueva fiesta del Telebingo Deportivo Solidario, con los clubes como protagonistas, artistas chubutenses y un gran cierre musical de la mano de Desakta2.

R.G