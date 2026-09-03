Caballos mutilados en Río Mayo: qué determinó la inspección de la Policía

La Comisaría de Río Mayo inició actuaciones de oficio a raíz de la aparición de cinco equinos sin vida en el establecimiento ganadero "La Lucía", ubicado al norte de la localidad. La novedad se había difundido a partir de publicaciones realizadas en redes sociales y portales de noticias, por el propietario del campo, lo que motivó el traslado del personal policial hasta el lugar para efectuar la inspección correspondiente.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, detalló las tareas realizadas en el predio. Tras recorrer la zona y constatar la presencia de los restos, las autoridades descartaron la intervención de terceras personas o la comisión de delitos. "Los animales se encontraban muertos desde hacía ya un tiempo. Al inspeccionar el lugar, no se detectó la presencia de personas ajenas, ni indicios de un delito de abigeato, ni rastros de perforaciones por cuchillo que hicieran presumir un factor externo", señaló Mulero.

Respecto al estado en que fueron hallados los cuerpos, el jefe policial explicó los factores biológicos y climáticos que intervinieron en el proceso. "El sol, el viento y la deshidratación hacen que la piel se seque y se contraiga rápidamente sobre los huesos. Las lesiones en las zonas blandas y húmedas de los cuerpos tienen que ver con la acción natural de animales carroñeros, aves rapaces o insectos, que es lo primero que consumen", indicó.

Sobre los motivos del deceso conjunto de los animales, el comisario precisó las variables habituales que se registran en el ámbito rural patagónico. "En estas zonas despobladas suele pasar por el clima, la falta de agua, escasez de pasturas o porque los animales comieron algo en determinada zona que les cayó mal", sostuvo.

Las actuaciones elaboradas por la fuerza de seguridad fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal para continuar con los trámites correspondientes y evaluar la realización de pericias veterinarias complementarias.

EBW