-2°
-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 03 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
03 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Torneo Abierto de Ajedrez en Esquel: cuándo es y cómo inscribirse

La UNPSJB y el Círculo de Ajedrez de Esquel organizan una jornada abierta a estudiantes y a la comunidad. Será el sábado 12 de septiembre y la inscripción se realizará con un alimento no perecedero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Delegación Zonal Sede Esquel, y el Círculo de Ajedrez de Esquel anunciaron la realización de un Torneo Abierto de Ajedrez Universitario, previsto para el sábado 12 de septiembre.

 

La propuesta estará destinada tanto a estudiantes como a la comunidad en general, con el objetivo de generar un espacio abierto para quienes practican ajedrez y quieran participar de una jornada de competencia y encuentro.

 

 

 

Para participar del torneo, los interesados deberán presentar un alimento no perecedero. La inscripción se realizará a través del código QR incluido en el flyer oficial de la actividad.

 

La iniciativa combina la participación deportiva con una acción solidaria, ya que el requisito de inscripción contempla la entrega de alimentos.

 

Por el momento, el lugar y el horario del torneo se encuentran a confirmar y serán informados por la organización una vez que estén definidos.

 

La actividad se suma a las propuestas impulsadas en conjunto por la sede universitaria y el Círculo de Ajedrez de Esquel para promover la práctica de esta disciplina y generar espacios de participación para la comunidad.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Mirta Leonor Crespo
2
 Futuros pasteleros de Esquel inician sus prácticas laborales
3
 Mientras mataban a su familia, un nene de 5 años se escondió y sobrevivió
4
 Caballos mutilados en Río Mayo: qué determinó la inspección de la Policía
5
 Dos años y medio de prisión para el enfermero que robó morfina en Esquel
1
 “El Club Andino Esquel es un lugar muy familiar”
2
 Torneo Abierto de Ajedrez en Esquel: cuándo es y cómo inscribirse
3
 Juliana Inés Mateo alcanzó el cuarto puesto en Slalom Gigante
4
 Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas
5
 La Chancletera llega a Trevelin con una noche de cumbia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -