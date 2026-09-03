Torneo Abierto de Ajedrez en Esquel: cuándo es y cómo inscribirse

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Delegación Zonal Sede Esquel, y el Círculo de Ajedrez de Esquel anunciaron la realización de un Torneo Abierto de Ajedrez Universitario, previsto para el sábado 12 de septiembre.

La propuesta estará destinada tanto a estudiantes como a la comunidad en general, con el objetivo de generar un espacio abierto para quienes practican ajedrez y quieran participar de una jornada de competencia y encuentro.

Para participar del torneo, los interesados deberán presentar un alimento no perecedero. La inscripción se realizará a través del código QR incluido en el flyer oficial de la actividad.

La iniciativa combina la participación deportiva con una acción solidaria, ya que el requisito de inscripción contempla la entrega de alimentos.

Por el momento, el lugar y el horario del torneo se encuentran a confirmar y serán informados por la organización una vez que estén definidos.

La actividad se suma a las propuestas impulsadas en conjunto por la sede universitaria y el Círculo de Ajedrez de Esquel para promover la práctica de esta disciplina y generar espacios de participación para la comunidad.

R.G