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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Neuquén confirmó un segundo caso de hantavirus

El nuevo paciente es un contacto estrecho del joven que murió semanas atrás y permanece internado en el Hospital de Zapala. Las autoridades sanitarias determinaron que el contagio se produjo por transmisión interhumana.
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Salud de Neuquén informó la confirmación de un nuevo caso positivo de hantavirus en la provincia. Se trata de una persona que había mantenido contacto estrecho con el joven de 26 años, oriundo de la Región del Pehuén, que falleció semanas atrás luego de contraer la enfermedad.

 

El diagnóstico fue confirmado a partir de los estudios realizados sobre muestras de sangre en el Laboratorio Central. Según precisaron desde el área sanitaria provincial, el análisis permitió establecer que el nuevo contagio corresponde a un caso de transmisión interhumana.

 

La persona afectada comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad mientras se encontraba bajo seguimiento epidemiológico preventivo debido a su condición de contacto estrecho.

 

 

 

Actualmente permanece internada en el Hospital de Zapala, donde recibe atención médica y monitoreo constante. De acuerdo con la información oficial, su estado de salud es estable.

 

Desde que se detectó el primer caso, la Dirección Provincial de Epidemiología puso en marcha un operativo destinado a identificar y realizar el seguimiento de las personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente inicial.

 

El procedimiento contempla controles activos y pasivos sobre los contactos identificados. Ante la aparición de síntomas en este segundo paciente, se activó el protocolo correspondiente, que incluyó la toma de muestras para confirmar o descartar la infección y la internación bajo las medidas de bioseguridad establecidas.

 

Las autoridades sanitarias continúan con el seguimiento epidemiológico de los contactos vinculados al caso y con las acciones preventivas correspondientes.

 

 

 

R.G

 

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