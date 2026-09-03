Estado de las rutas y caminos en la zona cordillerana

Los organismos viales informaron sobre el estado de transitabilidad de los corredores y accesos de la cordillera para la jornada de este jueves. Todas las rutas se encuentran habilitadas, aunque con pedidos expresos de precaución por barro, humedad, heladas y trabajos de mantenimiento.

En el recorrido que comprende desde Cholila hasta el empalme con la Ruta Nacional 40, la Ruta Provincial 15 se presenta transitable con precaución debido a las heladas de la madrugada. A su vez, la Ruta Provincial 71 que conecta Cholila con el Parque Nacional Los Alerces mantiene la calzada húmeda con formación de hielo helado en los sectores no pavimentados.

El tramo de la Ruta Nacional 259 que une Esquel con Trevelin presenta calzada normal con sectores húmedos por riego con sal preventivo. En dicho trayecto se registraron baches y banquinas inestables, además de viento y heladas leves. Para el tramo que sigue desde Trevelin hacia el límite con Chile, la calzada se mantiene húmeda, con sectores de barro y equipos viales operando.

Hacia el este, el corredor entre Esquel y Gualjaina por la Ruta Provincial 12 exige conducir con precaución. Si bien los tramos de pavimento presentan riesgos de heladas, las zonas de ripio registran acumulaciones de barro.

En la zona sur, la Ruta Nacional 40 entre Esquel y Tecka permanece habilitada. La calzada se encuentra húmeda por presencia de sal y se advierte por la existencia de banquinas inestables con barro, baches aislados y viento.

Para quienes transitan la Ruta Provincial 44 desde Trevelin hacia Carrenleufú, las autoridades advirtieron condiciones de transitabilidad comprometidas, indicando extremar las precauciones hacia la zona de Lago Vinter por la cantidad de barro sobre la calzada.

En cuanto a los caminos vecinales y accesos periurbanos de Esquel, el trayecto a la Hoya por la ruta A10 se encuentra transitable con precaución por la presencia de heladas sobre el camino. En la misma condición de precaución por heladas se halla el acceso a la Laguna La Zeta por la ruta A27. Por su parte, la Ruta Provincial 72 en dirección a Alto Río Percy requiere una conducción atenta debido a la formación de hielo por las bajas temperaturas.

EBW