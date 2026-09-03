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Por Redacción Red43

CHHH! llega al Centro Cultural Melipal con una propuesta que cruza folk, rock, jazz y psicodelia

Leila Cherro, Hernán Hecht y Shaman Herrera se presentarán este viernes 4 de septiembre en Esquel, con un repertorio que combina canciones, improvisación y distintos universos musicales.
Por Redacción Red43

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Este viernes 4 de septiembre, a las 21:00 horas, el Centro Cultural Melipal de Esquel será escenario de la presentación de CHHH!, un proyecto musical integrado por Leila Cherro, Hernán Hecht y Shaman Herrera.

 

El encuentro reúne tres universos musicales diferentes en un repertorio de canciones de Leila Cherro y Shaman Herrera, atravesado por la sensibilidad, el riesgo y la libertad interpretativa de Hernán Hecht.

 

 

 

La propuesta transita por distintos géneros y lenguajes, entre ellos la canción, el folk, el rock, la psicodelia, la música de cámara, el jazz y la improvisación.

 

CHHH! propone así un encuentro donde las composiciones y la experimentación conviven en una experiencia musical abierta y dinámica.

 

La presentación será este viernes 4 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Centro Cultural Melipal. Las reservas pueden realizarse al 2945 691927.

 

 

 

R.G

 

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