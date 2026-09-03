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Por Redacción Red43

Esquel: jueves con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 69 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas entre -2°C y 7°C. El viento soplará del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la noche.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 3 de septiembre una jornada fría y ventosa en Esquel, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche.

 

La temperatura mínima será de -2°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 7°C durante la tarde. No se esperan precipitaciones durante la mayor parte de la jornada, con una probabilidad de entre 0 y 10% hacia la noche.

 

El viento será del oeste y sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 41 km/h. Las ráfagas alcanzarán entre 51 y 59 km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que por la noche podrían llegar a los 60-69 km/h.

 

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas durante las últimas horas del jueves, acompañadas por un marcado incremento de las ráfagas.

 

 

 

R.G

 

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