-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 04 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinChubut
04 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: preparan el suelo para el sintético del Club San Patricio

Este fin de semana, junto a las tareas que la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes realiza en el sector norte de la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Semanas atrás, dirigentes del Club San Patricio se reunieron con el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, para solicitar colaboración con los trabajos de preparación del suelo para la posterior colocación del piso sintético.

 

Este fin de semana, aprovechando las tareas que la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes realiza en el sector norte de la localidad, se comenzó a dar respuesta al pedido de la dirigencia del "Sampa", con el traslado de áridos para iniciar la consolidación del terreno.

 

Vale recordar que el predio, ubicado en el sector del Loteo Boulevares, fue otorgado por la gestión del intendente Ingram durante su primer mandato.

 

En aquella oportunidad, el Jefe Comunal había expresado que “siempre sostuvimos no solo con discursos sino también en los hechos, que el deporte es una herramienta de contención social y de formación de personas indispensable y que, por lo tanto, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir invirtiendo en lo deportivo”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mientras mataban a su familia, un nene de 5 años se escondió y sobrevivió
2
 Dos años y medio de prisión para el enfermero que robó morfina en Esquel
3
 Apuñalaron dos veces a un perro y ahora buscan identificar al agresor
4
 Juliana Inés Mateo alcanzó el cuarto puesto en Slalom Gigante
5
 ¿Un menor de 14 años puede ir preso? Qué cambia desde este sábado en Chubut
1
 Trevelin: preparan el suelo para el sintético del Club San Patricio
2
 Todavía hay mucha nieve para esquiar: Qué tener en cuenta al alquilar el equipo
3
 “El esquí significa una formación muy importante para los niños”
4
 Matías Taccetta: "Esquel se caracteriza por su diversidad cultural"
5
 Taccetta, tras el fallo del STJ: “Estos seis meses deben servir para concretar una solución definitiva”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -