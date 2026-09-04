Trevelin: preparan el suelo para el sintético del Club San Patricio

Semanas atrás, dirigentes del Club San Patricio se reunieron con el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, para solicitar colaboración con los trabajos de preparación del suelo para la posterior colocación del piso sintético.

Este fin de semana, aprovechando las tareas que la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes realiza en el sector norte de la localidad, se comenzó a dar respuesta al pedido de la dirigencia del "Sampa", con el traslado de áridos para iniciar la consolidación del terreno.

Vale recordar que el predio, ubicado en el sector del Loteo Boulevares, fue otorgado por la gestión del intendente Ingram durante su primer mandato.

En aquella oportunidad, el Jefe Comunal había expresado que “siempre sostuvimos no solo con discursos sino también en los hechos, que el deporte es una herramienta de contención social y de formación de personas indispensable y que, por lo tanto, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir invirtiendo en lo deportivo”.