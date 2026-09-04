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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Piden no dejar autos estacionados por arreglos de calles

En el marco del plan de mantenimiento urbano, la maquinaria vial trabaja en varios sectores clave de la ciudad. Solicitan la colaboración de los vecinos para no entorpecer los trabajos. 
Por Redacción Red43

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En el marco del plan de mantenimiento urbano que se lleva adelante en la ciudad, los equipos de trabajo y la maquinaria vial concretan tareas de repaso de calles en la zona del barrio Jorge Newbery.

 

Durante esta jornada, las intervenciones se focalizan principalmente sobre las avenidas Fontana, Avellaneda y Pellegrini. Con estas acciones se busca optimizar las condiciones de transitabilidad y garantizar el correcto estado de los accesos en dicho sector.

 

Para asegurar que las labores se desarrollen con mayor rapidez y efectividad, desde el sector a cargo del operativo solicitaron a los frentistas y conductores retirar los vehículos estacionados en la vía pública durante el paso de las máquinas. La colaboración de la comunidad resulta fundamental para facilitar el despliegue del personal y completar los arreglos previstos de manera ágil.

 

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