Piden no dejar autos estacionados por arreglos de calles

En el marco del plan de mantenimiento urbano que se lleva adelante en la ciudad, los equipos de trabajo y la maquinaria vial concretan tareas de repaso de calles en la zona del barrio Jorge Newbery.

Durante esta jornada, las intervenciones se focalizan principalmente sobre las avenidas Fontana, Avellaneda y Pellegrini. Con estas acciones se busca optimizar las condiciones de transitabilidad y garantizar el correcto estado de los accesos en dicho sector.

Para asegurar que las labores se desarrollen con mayor rapidez y efectividad, desde el sector a cargo del operativo solicitaron a los frentistas y conductores retirar los vehículos estacionados en la vía pública durante el paso de las máquinas. La colaboración de la comunidad resulta fundamental para facilitar el despliegue del personal y completar los arreglos previstos de manera ágil.