¿Un menor de 14 años puede ir preso? Qué cambia desde este sábado en Chubut

Desde este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que modifica la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser considerados penalmente responsables. El límite baja de los 16 a los 14 años.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, los jóvenes de 14 y 15 años podrán quedar sometidos a un proceso penal cuando se les atribuya la comisión de un delito contemplado por el régimen. Esto no significa que reciban el mismo tratamiento que un adulto ni que sean enviados automáticamente a prisión.

El sistema establece sanciones diferenciadas según la edad y las circunstancias de cada hecho, con un enfoque puesto en la responsabilización, la educación, la resocialización y la reintegración social. En caso de ser necesaria una privación de libertad, deberá ser excepcional y lo más breve posible.

¿Qué cambia en Chubut?

La aplicación del nuevo régimen nacional deberá articularse con las normas provinciales y el funcionamiento de la Justicia de Chubut. En este escenario, Esquel aparece como uno de los puntos centrales, ya que la ciudad cuenta con una de las dos dependencias provinciales destinadas al alojamiento de adolescentes privados de libertad, junto con Trelew.

La implementación del nuevo sistema plantea el desafío de garantizar espacios adecuados para los adolescentes que eventualmente deban cumplir una medida de privación de libertad, separados de las personas adultas y bajo un abordaje específico.

De acuerdo con los datos aportados por la Defensa Pública, las investigaciones vinculadas con adolescentes registraron durante el último año una disminución del 50%. A su vez, más del 90% de los casos corresponden a delitos contra la propiedad sin violencia sobre las personas.

El nuevo escenario también requerirá coordinación entre la Justicia, los organismos de seguridad, educación, protección de derechos, las familias y los equipos especializados.

Una respuesta que apunta a la reinserción

La incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal no implica que la respuesta sea necesariamente el encierro. El régimen contempla distintas medidas y prioriza aquellas que permitan responsabilizar al joven por el hecho y, al mismo tiempo, trabajar en su reinserción.

Entre las alternativas se encuentran la conciliación, la reparación del daño y las tareas comunitarias, mientras que la privación de libertad queda planteada como una medida excepcional.

En Chubut también se puso en marcha una capacitación específica para quienes intervienen en el sistema penal juvenil, con una mirada restaurativa. La propuesta busca incorporar herramientas vinculadas con el diálogo, la reparación y la reconstrucción de los vínculos comunitarios.

Para Esquel, donde ya funciona una dependencia destinada al alojamiento de adolescentes privados de libertad, uno de los principales desafíos será adecuar y fortalecer las herramientas disponibles frente a la aplicación del nuevo régimen.

Así, desde este sábado un adolescente de 14 o 15 años podrá quedar alcanzado por un proceso penal juvenil, aunque bajo un sistema especial y diferenciado del de los adultos, con el objetivo de combinar la responsabilización por el delito con las posibilidades de educación y reintegración social.

MA