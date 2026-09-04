Todavía hay mucha nieve para esquiar: Qué tener en cuenta al alquilar el equipo

Lo fuerte del invierno ya va quedando atrás en el calendario, pero la temporada de nieve todavía tiene varias semanas por delante. Con buenas condiciones en el Cerro Perito Moreno y una apertura prevista al menos hasta mediados de octubre, septiembre aparece como una oportunidad para quienes todavía no tuvieron su primera jornada de esquí o quieren aprovechar las últimas semanas de la temporada.

Para hacerlo, una de las cuestiones que hay que resolver antes de subir a la montaña es el equipamiento. Y para quienes nunca esquiaron, el proceso puede generar varias dudas: qué hay que alquilar, cómo se eligen las botas, qué información se necesita para regular los esquíes y cuánto cuesta.

En El Bolsón, los rentals ofrecen distintas alternativas tanto para esquí como para snowboard, o para quienes simplemente buscan disfrutar de la nieve. Para conocer cómo funciona este proceso, Pol Ramone, encargado de Extremo Outdoor, explicó qué tener en cuenta al momento de alquilar y cómo se prepara el equipo para cada persona.

Qué incluye el alquiler de esquí

El primer paso es definir qué actividad se va a realizar. No es lo mismo preparar el equipamiento para esquí, snowboard o simplemente para disfrutar de la nieve.

En el caso del esquí, el alquiler completo incluye botas, esquíes y bastones. Para los niños, el casco también forma parte del equipo incluido, mientras que para los adultos se ofrece por separado. Ramone recomienda utilizar casco durante toda la jornada, independientemente del nivel de experiencia.

El rental también ofrece otros elementos que pueden ser necesarios para una salida a la montaña, como antiparras, guantes, camperas, pantalones, cascos y botas de pre-esquí. También cuenta con trineos para quienes buscan disfrutar de la nieve sin practicar esquí o snowboard.

Cómo se eligen las botas y los esquíes

Una de las dudas más frecuentes entre quienes alquilan por primera vez es cómo saber qué talle o qué equipo corresponde. Según explicó Ramone, para preparar los esquíes se consulta principalmente el talle de calzado y el peso de la persona. Con esta información se realiza la regulación de las fijaciones, de manera que el equipo quede adaptado al usuario.

Las botas de esquí tienen un calce más ajustado que el calzado convencional. Por eso, desde el rental explican que muchas veces se utiliza un talle superior al habitual, buscando que la persona tenga comodidad durante varias horas de actividad.

No es necesario llegar al local sabiendo qué equipo se necesita. La prueba de las botas y el ajuste de los esquíes forman parte del proceso previo al retiro.

Cuánto cuesta alquilar un equipo

Actualmente, el alquiler de un equipo de esquí o snowboard ronda entre $60.000 y $70.000 por día, aunque el valor varía según el momento de la temporada. Por eso, Ramone recomienda consultar el precio vigente al momento de hacer la reserva.

El alquiler puede reservarse de manera online a través de la plataforma Outtrip o directamente por WhatsApp con Extremo Outdoor.

Retirar el equipo con anticipación

Para quienes tienen previsto subir temprano al cerro, una alternativa es acercarse al rental durante la tarde anterior. Esto permite probar las botas con tiempo, verificar que sean cómodas y dejar preparado el resto del equipamiento. También se puede controlar el ajuste de los esquíes, el talle del casco y la indumentaria antes de comenzar la jornada. Incluso quienes realizan una reserva online deben probar el calzado personalmente al momento de retirar el equipo.

“Tratamos de que la persona salga equipada de acá”, explicó Ramone, en referencia a la preparación previa del material y la indumentaria.

Para alguien que nunca esquió, contar con ese tiempo previo también permite despejar dudas antes de llegar a la montaña y evitar resolver cuestiones de equipamiento a último momento.

Septiembre todavía tiene temporada por delante

Aunque agosto concentró buena parte del movimiento del invierno, la temporada de nieve continúa y las condiciones actuales permiten seguir planificando salidas al Cerro Perito Moreno. La apertura está prevista, al menos, hasta mediados de octubre, por lo que septiembre todavía ofrece varias semanas para quienes quieran iniciarse en el esquí, practicar snowboard o disfrutar de la montaña.

En ese contexto, organizar el alquiler con anticipación puede ser una forma sencilla de llegar al cerro con el equipamiento ya probado y preparado.

Dónde alquilar equipos en El Bolsón

Extremo Outdoor está ubicado en Güemes y Rivadavia, frente al cuartel de Bomberos de El Bolsón. Para consultas y reservas, se puede contactar al 2944 609282 por WhatsApp o realizar la reserva mediante la plataforma online.

Para quienes todavía tienen pendiente su primera salida a la nieve, septiembre no significa necesariamente esperar hasta el próximo invierno: todavía quedan semanas de temporada para aprovechar la montaña.

O.P.