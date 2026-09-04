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Por Redacción Red43

Taccetta, tras el fallo del STJ: “Estos seis meses deben servir para concretar una solución definitiva”

El fallo del STJ no suspendió la ordenanza de Esquel y fijó seis meses de transición para que Trevelin continúe usando la planta, asumiendo los costos y avanzando hacia una solución definitiva para sus residuos.
Por Redacción Red43

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por la Municipalidad de Trevelin y resolvió no suspender la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Esquel respecto del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

 

La resolución establece una transición excepcional de seis meses por razones estrictamente ambientales, dado que Trevelin aún no cuenta con una alternativa propia para la disposición de sus residuos. De esta manera, la Justicia no deja sin efecto la decisión adoptada por Esquel, sino que fija un período transitorio para evitar una situación que pueda generar un impacto ambiental.

 

Durante este período, además, Trevelin deberá afrontar no sólo el costo correspondiente a los residuos que ingrese a la Planta, sino también la parte proporcional de la inversión realizada por la Municipalidad de Esquel para la construcción del Módulo 2, una obra financiada por los vecinos de la ciudad. A esto se suma el cumplimiento estricto de las condiciones ambientales y operativas establecidas para el funcionamiento del sistema.

 

Desde la Municipalidad de Esquel, el equipo legal destacó que la resolución judicial contempla aspectos que el municipio venía planteando y defendiendo, particularmente la necesidad de que cada municipio asuma la responsabilidad y los costos vinculados a los residuos que genera.

 

"La Municipalidad de Esquel va a cumplir la decisión judicial como corresponde. Pero estos seis meses deben servir para concretar una solución definitiva y para que cada municipio asuma la responsabilidad y los costos que corresponden por los residuos que genera", expresó el intendente Taccetta.

 

La decisión del Superior Tribunal permite así avanzar en una etapa transitoria sin suspender la Ordenanza de Esquel y establece condiciones concretas para el ingreso de residuos provenientes de Trevelin. Para la Municipalidad, el período de seis meses debe ser aprovechado para alcanzar una solución definitiva que garantice la sustentabilidad del sistema.

 

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