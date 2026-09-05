Bomberos Voluntarios de Trevelin suman entrenamiento acuático en el natatorio local

La formación y el acondicionamiento físico de los servidores públicos de la región sumaron una valiosa herramienta de preparación en el plano local. A partir de la firma de un convenio entre la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, integrantes del cuerpo activo cuentan con un espacio de entrenamiento en el Natatorio Municipal.

Esta iniciativa busca optimizar las capacidades operativas y de resistencia del personal que a diario atiende contingencias y siniestros en el ejido urbano y las zonas rurales aledañas.

Días, horarios y conducción técnica de los entrenamientos

La planificación de las actividades acuáticas ya se encuentra en pleno desarrollo en las instalaciones del complejo deportivo municipal:

Días y horarios: Las prácticas se realizan los miércoles y viernes, de 21 a 22 horas.

A cargo de la instrucción: Los entrenamientos están a cargo del profesor Reinaldo García, quien además es Bombero Voluntario, permitiendo enfocar los ejercicios tanto en la técnica deportiva como en las exigencias propias de la labor bomberil.

Fortalecimiento institucional y preparación física

La articulación entre ambas entidades representa un paso adelante en la colaboración cotidiana de las áreas de gobierno con las organizaciones de servicio público.

El convenio permite sumar el entrenamiento en el agua a la preparación física de los bomberos y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y una institución fundamental para nuestra comunidad.

T.B