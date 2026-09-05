El Hospital Rural de José de San Martín incorporó un moderno generador

El Gobierno del Chubut, desde la Secretaría de Salud, adquirió un nuevo generador para el Hospital Rural de José de San Martín, a través de una inversión que superó los 100 millones de pesos.

En ese sentido, y en el marco de una agenda de trabajo en territorio, el subsecretario de Hospitales, Sergio Bartels; acompañado por la directora general de Salud Digital, Geraldine El Khazen, visitó el hospital de José de San Martín y supervisó el funcionamiento del nuevo equipamiento, que ya se encuentra instalado.

El moderno equipamiento, que requirió una inversión del Gobierno provincial de 103.811.600 pesos, permitirá optimizar los servicios que se brindan.

Se trata de un generador 80 KVA diésel trifásico, combinado, insonorizado y apto para la instalación exterior. Además, posee un régimen de trabajo industrial que permite el funcionamiento prolongado en situaciones de emergencia y un sistema que facilita el arranque en bajas temperaturas.

La puesta en marcha del generador es parte del plan de equipamiento que concreta el Gobierno del Chubut en diferentes hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia.

Agenda en territorio

El subsecretario de Hospitales y la directora general de Salud Digital desarrollaron una importante agenda en terreno, que incluyó recorridas por hospitales y reuniones con jefes comunales.

De ese modo, además de visitar José de San Martín, estuvieron en Gobernador Costa, reunidos con el intendente, Miguel Gómez; la directora del Hospital local, Ana Milena Llancaman, y la directora asociada del Hospital Zonal de Esquel, Lorena Lewis.

Finalizando la recorrida, visitaron Río Pico, se reunieron con el intendente, Diego Pérez; y recorrieron las instalaciones del hospital, dialogando con el personal de distintos servicios.

T.B